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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدان وهارب.. حقيقة محاولة سائق «توك توك» الانتحار بالشرقية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:25 م
انتحار
انتحار
مريم جبل
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نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الانتحار عن طريق إلقاء نفسه في ترعة بالشرقية.

بالفحص تبين أن صحة الواقعة تتمثل في محاولة السائق المذكور الهروب أثناء استيقافه لسابقة الحكم عليه بالحبس عاما، بتهمة السرقة، وقيامه بالقفز من مركبة الـ"توك توك" إلى الترعة والخروج من الجانب الآخر.

وأمكن ضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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