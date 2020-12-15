الأنبا أغاثون يناقش «الكتاب المقدس لا يتعارض مع العلم».. اليوم

تطلق إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، الحلقة الأحدث من برنامج "التعليم والعقيدة"، والذي يقدمه الأنبا أغاثون، مساء كل ثلاثاء.ويناقش الأنبا أغاثون بالحلقة الأحدث موضوعًا بعنوان "الكتاب المقدس لا يتعارض مع العلم"، ومن ضمن سلسلة اللقاءات العقائدية التي يناقشها الأنبا أغاثون أسبوعيًا عبر برنامجه.ويحرص أسقف مغاغة على تقديم حلقات تخص العقيدة القبطية الأرثوذكسية، بشكل أسبوعي، بهدف دعم أقباط الإيبارشية روحيًا.