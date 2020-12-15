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حوادث

التحقيق في بلاغ يطالب بسحب حصانة «حساسين»

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:38 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بلاغًا من مواطن ضد سعيد حساسين، نائب البرلمان السابق يطالب فيه بحبسه فور سقوط الحصانة عنه إلى نيابة مركز إمبابة للتحقيق.

تقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام بالوكالة عن عصام شبل أحد ضحايا النائب المستبعد سعيد حساسين حمل رقم ١٧٥٢٦ عرائض المكتب الفني والذي تمت إحالته لنيابة مركز إمبابة للتحقيق.

طالب البلاغ بوقف سريان مدد سقوط العقوبات المحكوم بها ضد حساسين لتحقق المانع من التنفيذ، وأشار البلاغ إلى أن الأحكام صدرت في القضية رقم 4033 جنح مستأنف جنوب الجيزة والمحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ضد المتهم سعيد سعد سعيد خميس حساسين، والحكم 2230 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر أول والمقضي فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ضد حساسين، والقضية رقم 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة وذلك لاستيلائه منه على شيكات قيمتها 3 ملايين جنيه.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها النهائي البات برفض طعن حساسين على حكم استبعاده من انتخابات النواب لفقده شرط حسن السيرة والسلوك، حمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية ورقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية عليا.

يذكر أن حكم الإدارية العليا أرسى مبدأً هامًا وهو أن قضايا غش الدواء والأغذية وخداع المرضى مخلة بالشرف وحسن السيرة والسلوك وأن الحكم استند إلى قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بحبس حساسين وآخر لما مجموعه أربع سنوات ونصف مع الشغل.

ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والغرامة والمصادرة والتهم وفقًا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي إنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بإنتاجها.

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