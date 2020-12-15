وزير التعليم يعلن عدد طلاب «أولى ثانوي» الذين أدوا الامتحان التجريبي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن ما يقارب ٩٦٧ ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، حتى الآن، رغم أن الامتحان ممتد حتى الساعة ٩ مساء اليوم.وقال سوف نوافيكم بالأرقام النهائية مساء اليوم، إن شاء الله.وكشف الوزير عن تفاصيل الأعداد قائلًا: ٥٢٥ ألف أدوا امتحان اللغة العربية، ٤٠٠ ألف امتحان الأحياء، ٤٠ ألف امتحان الأحياء "إنجليزي"، ١٥٠٠ امتحان الأحياء "فرنسي".ووجه شوقي المباركة لطلاب الأول الثانوي، على هذا الإقبال الكبير والجدية والرغبة في التعلم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول النادرة التي تجتهد لتعليم أبنائها في ظل ظروف الجائحة.