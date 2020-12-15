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عالم

وزير الصحة الإيطالي يطالب بإجراءات أكثر صرامة الفترة المقبلة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:55 م
جريدة الدستور
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أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الثلاثاء، أهمية فرض إجراءات تقيدية أكثر صرامة من تلك المعلنة في وقت سابق خلال عطلة أعياد الميلاد؛ لتجنب موجة ثالثة محتملة لفيروس كورونا، في منتصف شهر يناير المقبل.

وقال سبيرانتسا - خلال حوار صحفي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- إن "الفيروس يهزم بالحفاظ على الحذر وعدم التراخي وتجنب ادعاء النصر في وقت مبكر جدًا".

وحول تباين المواقف داخل الجهاز التنفيذي الحاكم، قال "موقفي لا يتغير، لقد كان دائمًا واضحًا تمامًا، سيكون من الخطأ الفادح تخفيف إجراءات الاحتواء، ينبغي الإغلاق الآن وليس الفتح".

وحذر وزير الصحة الإيطالي من أن فترة أعياد الميلاد حتى الأسبوع الأول من العام الجديد هي الفترة الأكثر تعقيدا التي يرتفع فيها التواصل الاجتماعي والسفر كثيرًا.

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