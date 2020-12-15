مصنع «200 الحربي» يكرم أبناء العاملين المتميزين والمتفوقين (صور)

كرمت اللجنة الاجتماعية بالنادي الرياضي والاجتماعي واللجنة النقابية بمصنع 200 الحربي، أبناء العاملين المتفوقين في مختلف الشهادات العلمية والدراسات العليا للعام الدراسي 2019 2020 تحت رعاية المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "م 200 الحربي".جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربي برعاية أبنائها العاملين في الشركات والوحدات التابعة.كما كرم رئيس مجلس إدارة المصنع العاملين المتميزين وعددهم (32) عاملا متميزا على مستوى القطاعات الرئيسية وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم وشكرهم على ما بذلوه من جهد من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجًا يحتذى به بين زملائهم وأبنائهم في الدقة والتفاني في العمل.وتم تنفيذ اللقاء مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم مكان اللقاء مع أخذ مسافات متباعدة وارتداء الكمامات للحاضرين.