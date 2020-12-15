لقاء الخميسي تشارك جمهورها صورة مع زوجها محمد عبد المنصف

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، اليوم الثلاثاء، جمهورها صورة لها مع زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادى وادى دجلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت الفنانة لقاء الخميسي، على صورتها قائلة: " "صباح الخير يا عالم".وعلى الصعيد المهني، يذكر أن الفنانة شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.