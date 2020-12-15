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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل 1135 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أعلنت السلطات الصحية في الفلبين اليوم الثلاثاء تسجيل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 451 ألفا و839 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية - أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد لا يزال يتزايد برغم استمرار قيود الحجر الصحي الوطنية للأسبوع الأربعين.

وأضافت "أن هناك 3ر5% حالات نشطة من إجمالي عدد المصابين في البلاد، بما بلغ مجموعه 24 ألفا و160 حالة، فيما تم علاج 92.7٪ (418.867)، وتوفي 1.95٪ (8812)".

وكانت الحكومة الفلبينية قد أعلنت - قبل أسابيع - تمديد إجراءات "الحجر الصحي المجتمعي العام"، المفروض في منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا" و6 مناطق أخرى، حتى نهاية العام الجاري، فيما ستخضع باقي مناطق البلاد لإجراءات معدلة مخففة.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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