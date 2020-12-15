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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
طقس البحيرة
طقس البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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شهدت المدن والقرى الساحلية في كفر الدوار وإدكو وأبو حمص، بمحافظة البحيرة سقوط أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى خلو الشوارع من المارة وذلك، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء.

ومن جانبه، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح، بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ، والتعامل الفوري معها وحلها في أقرب وقت.

وشدد محافظ البحيرة على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بجميع التعليمات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

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