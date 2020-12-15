لليوم 19 على التوالي.. استمرار إضراب المعتقلين بالسجون التركية

تتواصل حملة الإضراب المفتوح عن الطعام التي أطلقها المعتقلون في السجون التركية، لليوم الـ19 على التوالي بمشاركة المجموعة الرابعة، للمطالبة بإنهاء نظام العزلة المفروض على عبدالله أوجلان والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية.وكان المعتقلون السياسيون أطلقوا حملة الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون التركية منذ نوفمبر الماضى، للمطالبة بإنهاء نظام العزلة المفروض على عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، والحد من الضغوط وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية.و تستمر هذه الحملة في يومها التاسع عشر بمشاركة مجموعة رابعة، وناشد المعتقلون في السجون التركية، أهاليهم وشعبهم بدعم هذه الحملة.