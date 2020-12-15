الحكم على مدير أعمال هيفاء وهبي 22 فبراير

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، قضية محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في اتهامه بالنصب عليها، إلى جلسة 22 فبراير المقبل؛ للحكم.كانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضي، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ«محمد وزيري»، اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.