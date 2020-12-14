الأنبا غبريال يترأس تسبحة كيهك بمطرانية بني سويف

يترأس الأنبا غبريال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، مساء اليوم صلوات تسبحة كيهك بمقر المطرانية.ويشارك بالحضور في صلوات التسبحة عدد محدود من الأقباط والكهنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية من تباعد اجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.