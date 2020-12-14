«ميناء الإسكندرية»: 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في أحد مباني الجمارك

تفاصيل حريق مخزن جمارك بالإسكندرية

وأكد هيئة الميناء إخلاء المنطقة المجاورة له نظراً لتهالك المبنى وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.



المخزن مكون من طابق أرضي و4 طوابق على مساحة 1300 م2 تقريباً بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن به بضائع.







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#مصر اليوم مساءً #حريق داخل ميناء بمنطقة اللبان غرب محافظة #الاسكندرية باب 14. الحريق اندلع بمخزن تابع منطقة اللوجستيات بمنطقة اللبان .. وحتى الان ما زالت المطافي تحاول السيطرة... pic.twitter.com/l62so0F6al — ☝️Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) December 14, 2020

اندلع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، بميناء الإسكندرية.ووصلت سيارات الحماية المدنية، وبدأت التعامل مع الحريق، وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق باجمالي 16 سيارة إطفاء.