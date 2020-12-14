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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ميناء الإسكندرية»: 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في أحد مباني الجمارك

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:58 م
حريق في أحد مباني
حريق في أحد مباني الجمارك
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اندلع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، بميناء الإسكندرية.

ووصلت سيارات الحماية المدنية، وبدأت التعامل مع الحريق، وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق باجمالي 16 سيارة إطفاء.

تفاصيل حريق مخزن جمارك بالإسكندرية

وأكد هيئة الميناء إخلاء المنطقة المجاورة له نظراً لتهالك المبنى وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

المخزن مكون من طابق أرضي و4 طوابق على مساحة 1300 م2 تقريباً بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن به بضائع.

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