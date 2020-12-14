«التعاون الإسلامي»: السودان يسعى لاستعادة العلاقات مع المجتمع الدولي

‏اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمت في إطار جهود حكومته لاستعادة العلاقات مع المجتمع الدولي.وكانت وزارة الخارجية السودانية، اكدت اكتمال عملية رفع اسم السودان من اللائحة الدول الراعية للإرهاب، اليوم، ما يؤهل السودان للإعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ويفتح المجال واسعا للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية.وقالت الخارجية السودانية إن القرار يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية والتي ظل السودان محروما منها لفترة طويلة.