إحالة دعوى غلق قناة نادى الزمالك لـ«المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار بوقف بث قناة نادي الزمالك الفضائية، لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.واختصمت الدعوى كُلًّا من الممثل القانوني لقناة الزمالك، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقال مقيم الدعوى، إن ما يذاع عبر قناة الزمالك الفضائية يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه من المعروف أن للإعلام دورًا تربويًا، وأن المواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأن أغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم من وسائل الإعلام، وما تبثه القناة يهدر الكثير من القيم المجتمعية ويؤثر سلبًا في قطاع عريض من جمهور المشاهدين.