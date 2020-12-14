لبنان: حسان دياب يرفض الخضوع للاستجواب بشأن انفجار بيروت

حدد القاضي فادى صوان، اليوم الإثنين، جلسة لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الخميس المقبل، وجلسة للاستماع إلى الوزراء المدعى عليهم الأسبوع المقبل حول انفجار مرفأ بيروت.وقال مصدر لبناني رسمي فى وقت سابق من اليوم، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.يذكر أن الاتهامات التي وجهها القاضي صوان الأسبوع الماضي ضد حسان دياب، أثارت انتقادات شديدة من جهات نافذة، بما في ذلك جماعة حزب الله، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.