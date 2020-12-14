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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجددًا.. أردوغان يلجأ لاستغلال دعم اللاجئين

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:37 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى استغلال دعم اللاجئين، حيث شدد على ضرورة التعاون والتضامن الدولي مع الدول النامية، في إطار تقديم الدعم للاجئين، وذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وزعم الرئيس التركي نجاح حكومته في مكافحة وباء كورونا في البلاد، وذلك على الرغم من التفشي السريع للفيروس في أنحاء تركيا، وفشل الحكومة في احتواء الأزمة، وتجاوز معدلات الإصابة المليون و836 ألف حالة، وتعقيد الأمور باعتقال الأطباء والتأخر في سداد رواتبهم.

وأعاد رئيس حزب العدالة والتنمية مزاعمه بأن حكومته قدمت الدعم لـ156 دولة و9 منظمات دولية، موضحا أن مناخ تركيا جاذب للاستثمارات الأجنبية، كما تمكنت حكومته من زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص.

يذكر أن تركيا في عهد أردوغان أصبحت تحتل المركز الأول في هروب رءوس الأموال والثروات من أراضيها، فخلال الفترة بين عامي (2016 - 2019)، قام 17 ألفًا و100 تركي بتحويل أموالهم إلى حسابات بنكية بأسمائهم خارج تركيا، والتي تجاوزت قيمتها المليون دولار أمريكي، حيث أكد النائب بحزب الشعب الجمهوري، بولنت كوش أوغلو، أن تركيا هي أكثر الدول فقدانًا لثرواتها في الآونة الراهنة.

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