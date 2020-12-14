1339 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الإثنين، تسجيل 1339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 450 ألفا و733 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار)- أن عدد الحالات النشطة في البلاد ارتفع إلى 23 ألفا و353 حالة، أو ما يعادل 5.2% من إجمالي عدد المصابين.. بينما بلغ عدد المتعافين 418 ألفا و723 حالة بعد تسجيل 41 حالة شفاء جديدة.في الوقت نفسه، سجلت البلاد 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس التاجي، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و757 حالة وفاة.جدير بالذكر، أن الفلبينيين سوف يقضون أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة تحت الحجر الصحي- وهو إحدى أطول عمليات الإغلاق في العالم- حيث تم تنفيذ الحجر الصحي المجتمعي لأول مرة في منتصف شهر مارس الماضي لإبطاء انتشار الجائحة في البلاد.