ضبط هارب من 127 حكما وغرامات بـ 1.5 مليون جنيه

تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك إحدى شركات المعمار، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة.والمتهم مطلوب لتنفيذ 127 حكما قضائيا حبس جزئي ومستأنف (شيكات – مبانى) بإجمالى عقوبات بالحبس 103 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بمليون و526 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.