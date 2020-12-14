الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية (أسماء)

أدت الحكومة الكويتية الجديدةن اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، صباح اليوم السبت.ويأتي ذلك بحضور ولي العھد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحوقدم لأمير الكويت الوزراء كلا من:الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراءأنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراءعيسي أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلاميةالدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط والكهرباء والماءالدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحةالدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجيةالدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلديةمبارك سالم الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمةثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخليةخليفة مساعد حمادة وزيرا للماليةعبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشبابالدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون الخدماتالدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العاليفيصل عبدالرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشئون الاقتصاديةالدكتور نواف سعود الياسين وزيرا للعدل