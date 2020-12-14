رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية (أسماء)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
طباعة
أدت الحكومة الكويتية الجديدةن اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، صباح اليوم السبت.

ويأتي ذلك بحضور ولي العھد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وقدم لأمير الكويت الوزراء كلا من:

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
عيسي أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية
الدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط والكهرباء والماء
الدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية
الدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية
مبارك سالم الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمة
ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية
خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية
عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب
الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون الخدمات
الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
فيصل عبدالرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشئون الاقتصادية
الدكتور نواف سعود الياسين وزيرا للعدل

موضوعات متعلقة

شيكابالا يرد على مرتضى بشأن «خناقة عبدالحليم علي»

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3مليون

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

ارتفاع القمامة في ألمانيا خلال جائحة كورونا بـ6%

«كورونا» يتسبب في إغلاق المدارس بكوريا الجنوبية

40 % من البالغين في أمريكا مصابون بالسمنة المفرطة

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا

6 عروض في نوادي المسرح بـ«ثقافة دمياط»

«ثقافة الجيزة» تناقش «العنف ضد المرأة»

تكريم 25 متدربا في ورشة أدبية بالمركز الثقافي بطنطا