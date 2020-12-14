الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية (أسماء)
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
وسام عطيةطباعة
أدت الحكومة الكويتية الجديدةن اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، صباح اليوم السبت.
ويأتي ذلك بحضور ولي العھد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
وقدم لأمير الكويت الوزراء كلا من:
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
عيسي أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية
الدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط والكهرباء والماء
الدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية
الدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية
مبارك سالم الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمة
ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية
خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية
عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب
الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون الخدمات
الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
فيصل عبدالرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشئون الاقتصادية
الدكتور نواف سعود الياسين وزيرا للعدل
ويأتي ذلك بحضور ولي العھد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
وقدم لأمير الكويت الوزراء كلا من:
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
عيسي أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية
الدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط والكهرباء والماء
الدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية
الدكتورة رنا عبدالله الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية
مبارك سالم الحريص وزير دولة لشئون مجلس الأمة
ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية
خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية
عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب
الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشئون الخدمات
الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
فيصل عبدالرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشئون الاقتصادية
الدكتور نواف سعود الياسين وزيرا للعدل