اليوم.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف المرج»

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المرج».أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم؛ تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.