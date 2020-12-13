داعش يقصف موقع للشرطة الاتحادية بصاروخين في الحويجة

أعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، مهاجمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، موقعًا للشرطة الاتحادية في إحدى قرى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، دون وقوع خسائر.وأوضح المصدر -وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن عناصر "داعش" قصفت نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في قرية طار البغل التابعة لناحية الرياض بقضاء الحويجة، بصاروخي "RBG7"؛ أحدهما انفجر، والثاني لم ينفجر، مشيرًا إلى أنه لا توجد أضرار بشرية أو مادية.