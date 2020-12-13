كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 - 2021

تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021 -2020

كيفية تنشيط بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020





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تستمر عمليات البحث حاليًا على محركات " جوجل " عنوتأتي خطوة تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 من موقع وزارة التضامن الإجتماعي، للرد على استفسار كيف انشط كارنية الخدمات لذوي الإعاقة 2020، حيث استمر تهميش الأشخاص من ذوي الإعاقات سنوات طويلة، حتى انتصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.وجعل عبد الفتاح السيسي العام الماضي عام ذوي الهمم، وتفعيلًا لما تسعى له الحكومة من إدماج تلك الفئة في المجتمع صدر عام 2018 القانون رقم 10، والذي يضمن العديد من المزيا، والتي تتيح وتسير على المعاق وتحسن معيشته، إضافة إلى التأكيد على وجوب تمتعه بكافة الحقوق المدنية والإجتماعية والاقتصادية.وكان من بين المكتسبات التي تحققت لمعاق صدور كارت خدمات يتيح لحاملة من أصحاب الهمم، التمتع بالعديد من المزايا بالإضافة إلى أنها الوسيلة التي من خلالها يستطيع الحصول على حقوقه، ويكفي أنها معتمدة لدى كافة الجهات الحكومية.ويكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020، وذلك وفقًا موقع وزارة التضامن الإجتماعي.تستمر عمليات البحث حاليًا على محركات " جوجل " من قبل المواطنين عن كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، وذلك بموجب هذه البطاقة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، حيث أن يحصل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة على مستند رسمي يثبت إعاقتهم ونوعها ودرجتها، فضلًا عن أنها بطاقات معترف بها أمام جميع الجهات والمصالح الحكومية، ويعتد بها أمام المحاكم، وتظل صلاحية الكارت السارية منذ صدورها لمدة خمس سنوات، حيث يجب تجديدها عقب هذه المدة.أبان موقع وزارة التضامن الاجتماعي خطوات تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 بعد الحصول عليها عن طريق الاتصال بالرقم 15044، حيث يتم التعريف من خلال قيام المستخدم باختياره تنشيط البطاقة، وذلك عقب قيامه بإنشاء رقم تعريف شخصي خاص بالطاقة على أي آلات نقاط البيع الطرفية المنشرة في أغلب المحال.