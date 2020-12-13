4400 إصابة جديدة بكورونا في رومانيا

أعلنت السلطات الصحية برومانيا، تسجيل ما لا يقل عن 4 آلاف و400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمهم بالعاصمة بوخاريست.وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الأحد، أنه تم تسجيل نحو 13 ألفًا و400 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في رومانيا منذ بداية الجائحة، كما تجاوز عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض خلال الفترة ذاتها، 556 ألف شخص.وأعلنت رومانيا استمرار حالة التأهب - المعلنة منذ منتصف شهر مايو الماضي، بهدف مكافحة انتشار الفيروس - لمدة شهر آخر على الأقل بدءًا من الغد، وستظل خلالها القيود المفروضة حاليًا سارية.