الرئاسة الموريتانية تفرض إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

أعلنت الرئاسة الموريتانية، الأحد، إجراءات جديدة للحد من تفشي جائحة «كورونا» في البلاد، شملت فرض الكمامات على المسافرين وتحديد عدد الركاب في السيارات عمومًا، وسيارات النقل على وجه الخصوص.وأوضحت الرئاسة- في بيان بثه التلفزيون الموريتاني اليوم الأحد- أن البلاد تشهد «ارتفاعًا مقلقًا» في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وما يرافق ذلك من وفيات، مشيرة إلى أنه "نظرًا للوضع فقد تقرر حظر التجول ابتداء من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا على عموم التراب الوطني، ابتداء من اليوم الأحد على أن تنتهي ساعات العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء".وقررت الرئاسة، الفرض الصارم لاحترام إجراءات الحمولة الموجودة على البطاقات الرمادية بالنسبة للسيارات عموما، وسيارات النقل خصوصا، وفرض وضع الكمامات على المسافرين، مشيرة إلى أن وزارة التوجيه الإسلامي بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة، ستعلن عن ما يتقرر بخصوص صلاة الجمعة، وأنه سيتم الإعلان تباعا عن كل ما قد يتطلب تطور الأوضاع اتخاذه من إجراءات مصاحبة.