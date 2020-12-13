مشاهد من جلسة محاكمة المتهمين بقضية «طفل المرور»

- تشديدات أمنية

- حضور والد أحد المتهمين

- مرافعة الدفاع

- التأجيل للحكم

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور عددا من المشاهد، ترصدها "الدستور" في هذا التقرير.فرضت قوات الامن بمحكمة الاميرية صباح اليوم الاحد، بالتزامن مع ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور، تشديدات امنية مكثفة ومنعت المحكمة تصوير الجلسة والمتهمين.شهدت الجلسة حضور والد احد المتهمين، ورفض التحدث للصحفيين، وظهرت عليه علامات القلق خلال انعقاد الجلسة.دفع محامو المتهمين خلال الجلسة، بانتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة وذلك لانتفاء اركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبا للتقرير الفني، وعدم قيام المجني عليه امين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية، واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار، كما ان المتهمين صغار السن ولا يدركون بأن ما ارتكبوه يعاقب عليه في القانون.قررت المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور، إلى 20 ديسمبر للنطق بالحكم.كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وإحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة، لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.