رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مشاهد من جلسة محاكمة المتهمين بقضية «طفل المرور»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:22 م
طفل المرور
طفل المرور
حسام التمساح
طباعة
شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور عددا من المشاهد، ترصدها "الدستور" في هذا التقرير.

- تشديدات أمنية

فرضت قوات الامن بمحكمة الاميرية صباح اليوم الاحد، بالتزامن مع ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور، تشديدات امنية مكثفة ومنعت المحكمة تصوير الجلسة والمتهمين.

- حضور والد أحد المتهمين

شهدت الجلسة حضور والد احد المتهمين، ورفض التحدث للصحفيين، وظهرت عليه علامات القلق خلال انعقاد الجلسة.

- مرافعة الدفاع

دفع محامو المتهمين خلال الجلسة، بانتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة وذلك لانتفاء اركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبا للتقرير الفني، وعدم قيام المجني عليه امين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية، واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار، كما ان المتهمين صغار السن ولا يدركون بأن ما ارتكبوه يعاقب عليه في القانون.

- التأجيل للحكم

قررت المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طفل المرور، إلى 20 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وإحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة، لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تأجيل الطعن على قرار تجميد مجلس الزمالك لـ3 يناير

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

الصور

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

image description

«أسيوط» في اجتماع «التنمية المحلية» و«الصحة» لبحث مبادرة «المركزي»

image description

مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات في أسيوط

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

الأكثر قراءة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

القصة الكاملة للطفلة «ميرا» التى أمر السيسى بعلاجها

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

السيسى يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء معامل الفحص المركزية بالموانئ

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

انتشار سرقة لوحات المقابر بفنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الصين: العثور على فيروس كورونا بعبوات لحم خنزير من الأرجنتين

موعد بداية فصل الشتاء 2020 رسمياً في مصر

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
بسنت حسن
مهرجان السولد أوت
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
المزيد

الثقافة

«الحب في زمن الكورونا» ديوان شعري لمحمد دياب غزاوي

وزيرة الثقافة تشهد مسرحية «سيد درويش» بمسرح البالون غدا

فنان مصري يتسلم جائزة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية حول كورونا

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»