«البحث عن وظيفة».. القوى العاملة حلقة وصل المصريين بفرص العمل

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مراكز التدريب المهني

وظائف ذوي الاحتياجات الخاصة

وضعت الدولة نصب عينيها حدًا نهائيًا للبطالة بشكل تدريجي؛ فكانت البداية بالمشروعات القومية التي كان لها دور بارز وملحوظ في توفير فرص العمل لمئات الشباب، ما أسهم في خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.وهو ما أعلنه تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاما، ليصل إلى 7.5%، خلال الربع الثاني من العام 2019.في حين سجل معدل البطالة 9.9% خلال الربع الثاني من عام 2018، ووصل إلى 12% خلال عام 2017، و12.5% في عام 2016، وسجل المعدل 12.7% خلال الربع الثاني من عام 2015، ووصل إلى 13.3% خلال نفس الربع من عام 2014.وتضافرت كافة جهود الدولة لتعمل على قدمٍ وساق من أجل الوصول إلى هدفها المنشود في خفض معدلات البطالة، وبجانب مشروعات التنمية التي استغلت الايدي العاملة المصرية، كانت وزارة القوى العاملة تقوم بدور أخر في الإعلان عن توافر وظائف العمل التي تناسب الفئات التي تحددها وفقًا لإعلاناتها التي تنشرها بشكل دوري ومستمر.ففي تصريح سابق للدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أوضح أن نشرة الوظائف التي أطلقتها الوزارة للإعلان عن توافر فرص العمل المختلفة تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات الاكثر احتياجًا ورعايتهم وتوفير عمل يليق بهم.ففي أخر إعلان للوزارة عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات الشحن والتفريغ بميناء دمياط البحري، والمطلوب في هذه الوظائف المتاحة 20 سائق درجة أولى، و10 سائقين كلارك، و5 سائقين لودر، و5 فنيين كهرباء سيارات، و5 فني ميكانيكي سيارات نقل ثقيل، و5 فني كاوتش، يتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية للتي تتم مع المتقدمين، وبشرط ألا يزيد عمر المتقدمين عن 30 عاما، وأن يعرف الكتابة والقراءة.وبراتب يصل إلى 15 ألف جنيه ويبدأ من 1200 أعلنت الوزارة عن توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، في منتصف أكتوبر الماضي، يحدد الراتب وفق لخبرة المتقدم، بالاضافة إلى توافر التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك في 51 شركة ومصنع قطاع تابعين للقطاع الخاص في عدد من المحافظات.كذلك ساعدت الوزارة في توافر فرص العمل للمواطنين الراغبين في السفر، حيث ساعدتهم في إيجاد فرص عمل لهم بدول الخليج، وكان أخرها إعلان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية في توفير 59 فرصة عمل بشركات الإعاشة، لمن استغنت عنهم بعض الشركات أو من رغب في نقل كفالته من شركة لأخرى.تأتي هذه الوظائف التي تساهم الوزارة في مساعدة المصريين في شغلها للتسويق للعمالة المصرية والتأكيد على منافستهم للعمالة الأجنبية من حيث الكفاءة والجودة في العمل، بحيث تتوافر لهم فرص عمل لائقة وضمان توفير أجر مناسب لهم.وكانت من ضمن نتائج انتشار فيروس كورونا المستجد ما تبعه من إجراءات احترازية وقائية لزم معها إغلاق عدد من الأنشطة والمهن اليومية، هنا استغلت وزارة القوى العاملة الفرصة لتوفير التدريبات اللازمة التي يحتاجها الشباب من أجل سوق العمل سواء داخليًا أو خارجيًا، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المكتسبة من التكنولوجيا المتطورة.هنا جاء دور مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، لتدريب الشباب من سن 18 حتى 45 سنة، على عدد من المهن، تختلف وفقًا لاحتياجات كل محافظة، ووفرت الوزارة خلال التدريب للمتدرب بدل انتقال يومي، والتأمين عليه خلال هذه الفترة، وتوفير المعدات والأدوات التي يحتاجها، وفس ختام الدورة التدريبية يتم منحه شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة، وتوفير فرص للمتميزين من المتدربين بعد انتهاء الدورة.ولم تغفل الوزارة خلال اعلانها للوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أصبح لهم نسبة 5% من الوظائف، ليكون هناك عدد منهم في كل إعلان تعلنه عن توظيف عدد من الشباب.ثم جاءت مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المحافظات، وتساهد المبادرة في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.