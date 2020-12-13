زينة تعود للسينما بفيلمين وتستعد لمسلسل رمضانى

تنتظر الفنانة زينة عرض فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي تعمل عليه منذ عامين وانتهت من تصويره مؤخرًا، وتشارك في بطولته بجانب الفنانة ليلي علوي، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتوقف تصويره أكثر من مرة بسبب عدة أزمات لصناعه، كما أنها تستعد لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "سوء الرجالة" مع المخرجة نيفين شلبي، وتشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين علي رأسهم باسم سمرة وهنا شيحة وأحمد وفيق ونجلاء بدر.كما تواصل الفنانة حاليًا عمل التحضيرات الخاصة لمسلسلها الرمضاني المقبل، وقررت خوض سباق رمضان 2021، ولكن لم تعلن، حتي الآن، أي تفاصيل بخصوص مسلسلها أو الأبطال المشاركين معها، وشاركت زينة في رمضان الماضي بمسلسل "جمع سالم" وحقق نجاحا كبيرا، وتسلمت زينة أمس تكريما عنه من مهرجان نجم العرب.