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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تغلق مدارسها من 16 ديسمبر لـ10 يناير

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:21 م
ميركل
ميركل
وسام عطية
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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، عن إغلاق المدارس في كافة البلاد اعتبارا من 16 ديسمبر حتى 10 يناير، وفقا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز عربية»، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكدت ميركل أن الإغلاق في ألمانيا سيطال معظم المحال التجارية من 16 ديسمبر حتى 10 يناير، مضيفة أن الإجراءات الحالية لم تنجح بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبناء عليه تم التحرك بتلك القرارات الجديدة.

وتعقد ميركل اجتماعا مع رؤساء ووزراء الولايات الفيدرالية الـ16 اليوم، لمناقشة إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا.

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