ألمانيا تغلق مدارسها من 16 ديسمبر لـ10 يناير

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، عن إغلاق المدارس في كافة البلاد اعتبارا من 16 ديسمبر حتى 10 يناير، وفقا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز عربية»، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأكدت ميركل أن الإغلاق في ألمانيا سيطال معظم المحال التجارية من 16 ديسمبر حتى 10 يناير، مضيفة أن الإجراءات الحالية لم تنجح بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبناء عليه تم التحرك بتلك القرارات الجديدة.وتعقد ميركل اجتماعا مع رؤساء ووزراء الولايات الفيدرالية الـ16 اليوم، لمناقشة إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا.