النيابة تواجه «السويركى» بأدلة تورطه فى «الدعم المالى» للإرهابية

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، المتهم محمد سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات «التوحيد والنور» بأدلة إدانته في قضية التحرك المالي لدعم جماعة الإخوان الإرهابية.وتواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع المتهمين بالقضية رقم 865 لسنة 2020، والتي تخص الدعم المالي لجماعة الإخوان الإرهابية، والمحبوس على ذمتها رجل الأعمال صفوان ثابت وسيد السويركي وآخرون.وكشفت مصادر، عن أنه يتم التحقيق مع المتهمين بصفة دورية، والبالغ عددهم حتى الآن، ما يقرب من 25 متهمًا، وتمت مواجهتهم بتحريات الأمن الوطني ومحاضر الاستدلال، التي أكدت أن قيادات التنظيم الإخواني الهاربة خارج البلاد، وعلى رأسهم المقبوض عليه محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، عاونوا القيادات الهاربة خارج البلاد في توفير الدعم المالي اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله داخل البلاد، وذلك من خلال تهريب الأموال إلى الداخل عن طريق الحوالات البريدية.فيما أشارت التحريات، إلى قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية والمالية المالكين لها من رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال المشاركة في المخطط الإرهابي، من خلال استغلال العوائد المالية لمؤسساتهم والكيانات الاقتصادية التابعة لهم في تمويل أنشطة عناصر الحراك المسلح وتدريبها عسكريًا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بعمليات إرهابية، كما وفر رجال الأعمال المنتمون للجماعة والمالكون للكيانات الاقتصادية، الدعم اللوجيستي والمبالغ اللازمة لدعم عناصر التنظيم.