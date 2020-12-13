نظر طعن مرتضى منصور على حل «مجلس الزمالك» ظهر اليوم

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين، على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي- الساعة الثانية عشرة ظهرا، عقب انتهاء المحكمة من نظر القضايا المتداولة بجلسة اليوم.ومن المقرر أيضا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة، عضو مجلس الزمالك السابق، على القرار ذاته، حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات.