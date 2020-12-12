الإحصاء: 7.8 مليار دولار صادرات مصر لدول آسيا خلال 9 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات مصر لدول القارة الآسيوية إلى حدود 8 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من 2020، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 400 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن الهند جاءت فى المرتبة الأولى بين دول آسيا الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 889.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2020، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، يليها الصين بقيمة 427.2 مليون دولار مقابل 470.3 مليون دولار.ارتفعت الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية إلى حدود 365.4 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2020 مقابل 53.877 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 311.5 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت الصادرات إلى تايوان من 11.2 مليون دولار لـ37.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.