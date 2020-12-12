واشنطن تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية رسميًا

أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط، اليوم السبت، عن اعتماد الولايات المتحدة خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية لها رسميًا.وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.وأكد السفير الأمريكي لدى المملكة أن واشنطن تعتزم خلال الأسبوع المقبل القيام بمجموعة من الإعلانات من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات الاقتصاد والتنمية والتجارة، وفي نفس الوقت، تعزيز دور المغرب كرائد اقتصادي إقليمي.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بسيطرة المملكة بالكامل على منطقة الصحراء المغربية.