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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تفاصيل.. سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 13-12-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:17 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 13-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر والبنك المركزي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 51.77، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.70، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.77، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.77، وفي البنك التجاري الدولي ارتفع أيضًا سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.77، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.74.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الدينار في البنك المصري الخليجي للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.79، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.43 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.70، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.77، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.77، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.77.

أسعار الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.20 جنيه وللبيع 51.71، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.60، وفي بنك عودة انخفض سعر الدينار أيضًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.75.

وفي المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك بلوم فسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 51.77.

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