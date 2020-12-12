العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل بالوعة صرف بالزاوية

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة الزاوية الحمراء.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة داخل بالوعة صرف صحى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.بالفحص تبين العثور على جثة فتاة داخل بالوعة الصرف الصحى، تم انتشالها، وتبين أنا فى العقد الثانى من عمرها ومجهولة الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا أن مواسير الصرف انسدت فقاموا برفع غطاء البلوعة لمعرفة السبب ففوجئوا بالجثة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.