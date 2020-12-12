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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«عمود البيت».. «نجلاء» زوجت شقيقاتها الـ6 من بيع الخضروات (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:36 م
صفاء
صفاء
نور أيمن
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"عمود البيت"، لقب لطالما لاحق نجلاء حسنين الفتاة الثلاثينية التي تشتهر بقصة كفاحها وعزيمتها وقدرة تحملها على إعالة أسرتها المكونة من 8 أفراد، حيث تمتلك نجلاء حياة مليئة بالأعمال الشاقة والانجازات.

تعيش نجلاء الفتاة التي تعمل بائعة في أحد زوايا زاوية سوق مدينة الصف بمحافظة الجيزة، والذي يجاور قريتها، فمنذ أن كان عمرها 11 عاما، وهي تذهب في كل صباح باكر للسعي خلف رزق عائلتها.

وقالت نجلاء لـ"الدستور"، إنها قررت العمل في عمر صغير بعد إصابة والدها بمرض نادر في الظهر، واستمرت نجلاء في العمل بعد أن تحملت مسئولية أسرتها كاملة، وبعد مرور الكثير من الأعوام تطورت مكانتها داخل السوق، حتى استطاعت أن تزوج 6 من أخواتها الفتيات.

"فجأة لقتني مجوزة أخواتي البنات كلهم ومجهزاهم من بيع الخضار ساعتها حسيت نفسي محققه حاجات كتير"، بعيون تملؤها الدموع قالت نجلاء إنها تخلت عن حياتها بداية من طفولتها ومرحلة المراهقة وشبابها من أجل أخواتها، حيث استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات تجاه أسرتها دون التفكير في نفسها ومتطلباتها.

استطاعت نجلاء أن تحظى بشهرة كبيرة وسط زملائها بالسوق وأهل قريتها كونها كانت قادرة على أن تعول أسرتها وتتحمل الصعاب معلقة: "عملت حاجات رجالة بشنبات ماتعرفش تعملها"، كما أنها ظلت تبدي والدها ووالدتها المسنين على نفسها في كل شيء.

وتابعت نجلاء أنها لا تستاء من تضحيتها تجاه عائلتها، ولكن لديها العديد من الأحلام تسعى لتحقيقها، وهي التوسع في تجارتها حتى تستطيع أن تحافظ على صحتها وصحة والديها.

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