17 وفاة و995 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أرمينيا إلى 147 ألفا و312 حالة، عقب تسجيل 995 إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٢٤٦٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٧ حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.