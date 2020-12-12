إصابة 3 عسكريين أرمن في قره باغ

أعلنت القوات الأرمينية في ناغورنى قره باغ، اليوم السبت، عن إصابة 3 من عسكرييها في مناوشات مع قوات أذربيجان.وقبل يومين، تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات باستخدام أسلحة تحتوي على الفوسفور الأبيض خلال أسابيع من المعارك الأخيرة للسيطرة على إقليم ناجورنى قره باغ المتنازع عليه.وقال جرحى من العسكريين والعاملين الطبيين في مستشفى بالعاصمة الأرمينية، يريفان، إن المقاتلين أصيبوا بحروق شديدة تتطابق مع استخدام الفوسفور أو مواد كيميائية أخرى، وفقا لوكالة «فرانس برس».