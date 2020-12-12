استخراج جثة من تحت أنقاض عقار حدائق القبة

استخرجت قوات الحماية المدنية جثة أحد الأشخاص عقب انهيار عقار مكون من 4 طوابق، اليوم السبت، بحدائق القبة.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع- حي حدائق القبة.. وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقيادات المحافظة.