النيابة تأمر بإخلاء البيوت المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار
السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:37 م
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، بإخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.
كانت غرفة العمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بشأن انهيار عقار رقم ٣ شارع مصطفى عبدالسميع- حي حدائق القبة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقيادات المحافظة وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر فى الأرواح.
كانت غرفة العمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بشأن انهيار عقار رقم ٣ شارع مصطفى عبدالسميع- حي حدائق القبة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقيادات المحافظة وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر فى الأرواح.