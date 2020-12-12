إصابات كورونا تتخطّى 17 ألفًا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 17 ألفًا و61 حالة.وذكرت الوزارة - بحسب الإذاعة السنغالية - أنه بعد إجراء 1328 فحصا تم تسجيل 104 إصابات مؤكدة بالفيروس، فيما تعافت 44 حالة؛ لترتفع حالات الشفاء إلى 16 ألفا و59 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 349 شخصا، مشيرة إلى أن 588 مصابا يواصلون العلاج في المستشفيات.