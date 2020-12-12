عبدالعال: القضية الفلسطينية على رأس أولويات أجندة العمل العربي المشترك

أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تقديره لجهود البرلمان العربي في التعبير عن طموحات وآمال الشعوب العربية العظيمة.وقال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولويات أجندة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن مجتمعاتنا دفعت ثمنا باهظا في مواجهة الإرهاب.وقال عبدالعال، إنه في ظل الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمة العربية، يتطلع إلى أن يكون البرلمان العربي منبرًا جامعًا للحوار العربي- العربي، وفاعلًا في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة على كافة الأصعدة، وعلى رأسها القضية الأم وهي القضية الفلسطينية.وشدد على أهمية دور البرلمان العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية الممنهجة في الشئون الداخلية للدول العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.وأشار إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها العالم العربي، والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما يفرض على الدول العربية فتح آفاق جديدة أمام تعزيز التعاون الاقتصادي، وتكوين شراكات عربية- عربية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية، التي تمثل المدخل الأقوى والأكثر ثباتًا لتعزيز العلاقات بين الدول.