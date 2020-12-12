ضبط 90 بلطجيًا شكلوا عصابات للسرقة بالإكراه فى المحافظات

نجح قطاع البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط 90 بلطجيًا شكلوا عصابات سرقة بالإكراه وفرض إتاوات على المواطنين، خلال 4 أيام.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وتقديم المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتستكمل مديريات الأمن حملاتها المكثفة لضبط البلطجية وعصابات السرقة بالإكراه لتوفير مناخ آمن للمواطنين.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.