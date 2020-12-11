اليمن: نثمن دور السعودية في توحيد الصف تحت مظلة الشرعية

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة،: نثمن دور السعودية في توحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية، وفق قناة العربية.وأضاف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، علي الكثيري، أن قوات المجلس الانتقالي تعيد انتشارها، وفق اتفاق الرياض، متابعا: "نأمل من كل الأطراف اليمنية التعاطي بإيجابية".وأشار عضو المجلس الانتقالي إلى العمل على تثبيت الأمن في عدن وأبين وفق اتفاق الرياض.