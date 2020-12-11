بومبيو: إيران يجب أن توقف ابتزازها النووي

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، على ضرورة توقف إيران الابتزاز النووي والتفاوض على صفقة شاملة تتناول برنامجها للصواريخ البالستية.وقال بومبيو، إن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أنها لم تقدم أي مبرر تقني لسبب حاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى.يذكر أن مجلس صيانة الدستور في إيران قرر رفع تخصيب اليورانيوم بهدف ترويع المجتمع الدولي.