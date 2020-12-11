«آراز آراز».. سر قصيدة أشعلت أزمة بين إيران وتركيا

أشعل بيت شعر من قصيدة قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لباكو أمس الخميس، لحضور عرض عسكري للقوات الأذربيجانية، الصراع مع إيران.واستدعت إيران السفير التركى لديها لتقديم توضيح حول تصريحات أردوغان خلال احتفالات أمس، كما هاجم وزير الخارجية الإيرانى أردوغان قائلا له زمن التوسعات ولى.فما هى تلك القصيدة التي أشعلت الغضب بين حلفاء الشر بالمنطقةتعود القصيدة للشاعر الأذري الشهير، محمد إبراهيموف، وكان البيت الذي تلاه أردوغان ضمن قصيدة تحت عنوان "آراز آراز" تتحدث عن احتلال إيران لإقليم أذربيجان، وتتحدث عن نهر آرس وقيمته التاريخية لدى الشعب الأذري، وخاصة عند سكان منطقة آرس.وقال الصحفي الأحوازي محمد مجيد إن "قصيدة آراز آراز شهيرة جدًا بين الأتراك الآذريين.وكانت منطقة نهر آرس تخضع للسيادة الإيرانية حتى عام 1813، ولكن وفقا لاتفاقية تاريخية بين إيران وروسيا والمعروفة باتفاقية كلستان، تنازلت إيران عن هذه المنطقة لصالح روسيا.ويقع النهر في بلدان تركيا وأرمينيا، وأذربيجان، وإيران، ويعتبر من أكبر أنهار القوقاز.