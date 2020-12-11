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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصريحات أردوغان «المستفزة» تفجر غضب إيران.. فما التفاصيل؟

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:53 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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وجهت وزارة الخارجية الإيرانية رسالة إلى تركيا، بأنها لن تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، قائلة: " لقد ولت الأطماع التوسعية في المنطقة".

-إيران تطالب أنقرة بتقديم إيضاحات فورية وتستدعي السفير التركي
وأضافت الخارجية، في بيان الجمعة، "نطالب أنقرة بتقديم إيضاحات فورية، الأطماع التوسعية ولت، ولن تسمح طهران لأحد بالنيل من سيادتها، طهران لن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، استدعاء السفير التركي لدى طهران، بسبب التصريحات التدخلية وغير المقبولة لأردوغان في باكو.

وقال زاده إنه "تم إبلاغ السفير التركي اعتراض إيران الشديد على كلام أردوغان وأن حقبة ادعاءات الإمبراطوريات الساعية للحرب والتوسع قد انتهت".

وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ السفير أيضا بأن "إيران لا تسمح لأي أحد بالتدخل في وحدة أراضيها"، مضيفا أن طهران طلبت توضيحًا فوريًا من الحكومة التركية بحسب وكالة فارس الرسمية.

- وزير الخارجية الإيراني يوبخ أردوغان
من جهته، قال وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي أساء قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق آراس الشمالية وأرضها الأصلية إيران، ألم يفهم أنه تحدث ضد سيادة جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع أن يتحدث عن أذربيجان العزيزة".

وكان الرئيس التركي وصل إلى أذربيجان الأربعاء الماضي، وألقى الخميس بيتا من قصيدة انفصالية عن نهر آراس على الحدود بين إيران وأذربيجان ضد وحدة أراضي إيران، وأثارت قصيدة أردوغان غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في إيران.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات من قبل تركيا ردًا على ظريف أو الخارجية الإيرانية.

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