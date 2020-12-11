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منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:18 م
جريدة الدستور
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا حيث تصدرت طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد، قائمة مؤشرات محرك البحث جوجل للكلمات الأكثر بحثُا في مصر.

وتزايد البحث عن رابط موقع وزارة الكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء خلال الفترة الحالية، في إطار حرص المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية بهدف تقليل نشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

-يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهربا في 6 خطوات فقط:

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية.
 
- الخطوة الثانية: الضغط على قسم الخدمات.

- الخطوة الثالثة: اضغط هنا للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- الخطوة الرابعة: حديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- الخطوة الخامسة: إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الخطوة السادسة:الضغط على زر استعلام.

طرق دفع فاتورة الكهرباء 2020

وعن طرق دفع فاتورة الكهرباء 2020 أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها فعلت عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2020 عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية مثل "مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان ".

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