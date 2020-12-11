خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا



- الخطوة الثانية: الضغط على قسم الخدمات.



- الخطوة الثالثة: اضغط هنا للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.



- الخطوة الرابعة: حديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.



- الخطوة الخامسة: إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

طرق دفع فاتورة الكهرباء 2020





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- الخطوة السادسة:الضغط على زر استعلام.وعن طرق دفع فاتورة الكهرباء 2020 أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها فعلت عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.وأوضحت الوزارة أنه يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2020 عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية مثل "مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان ".