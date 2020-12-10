السبت.. فصل الكهرباء عن 4 قرى في الوادي الجديد

أكد المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز الخارجة يوم السبت المقبل، وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية بكل الأكشاك والمحولات الكهربية بهذه القرى.وأشار رئيس المركز، في بيان اليوم، إلى أن القرى التي سيتم فصل التيار عنها هى ناصر والثورة وشرق بولاق وبورسعيد الجديدة، موضحًا أنه سيتم فصل التيار لمدة 6 ساعات منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءً، للقيام بأعمال الصيانة لضمان تقديم خدمة افضل للمواطنين ومواجهة زيادة الأحمال.