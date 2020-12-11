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تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:21 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
شيماء حسين
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عقب تصريحات الدكتور عاصم الحزار وزير الإسكان ببدأ التعامل مع ملفات المتقدمين لحجز وحدات سكنية يدير الكثيرين من المواطنين المتقدمين للحصول على شقق من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الشباب محدودي ومتوسطي الدخل محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر بالرقم القومي يستعرض الدستور من خلال كيفية الاستعلام عن الوحدات السكنية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر بالرقم القومي

يستطيع المتقدمين بحجز وحدات سكنية في المشروع العاشر للإسكان الاجتماعي بالسادات والعاشر من رمضان والتي تتراوح مساحتها ما بين 75 م إلى 90 م والمطروحة لمحدودي ومتوسطي الدخل الاستعلام عنها عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات لخدمة عملاء صندوق الإسكان والتمويل العقاري عن طريق إرسال رسالة نصية من الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أى محمول تحتوى على الرقم القومي أو من خلال الرقم الساخن عبر الرقم الأرضي 0900711117 وإدخال كافة بيانات المتقدم من الساعة 9  صباحا وحتى 9 مساءا طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.

رابط متابعة نتيجة الفرز للإعلان العاشر من الاسكان الاجتماعي

يمكن للحاجزين في المشروع العاشر من شقق الاسكان الاجتماعي متابعة عملية نتيجة الفرز بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" من خلال هذا الرابط ( من هنا ).

كتابة الرقم القومي للحاجز المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على الزر الأخضر المشار إلى نتيجة الفرز.

 

تعرف على كافة تفاصيل المشروع العاشر في الاسكان الاجتماعي

قبل معرفة كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر بالرقم القومي يجب على الحاجزين معرفة أن المشروع ينفذ 170 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك ضمن مبادرة " المليون وحدة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصول كافة المواطنين على شقق سكنية مدعمة من الدولة وفقا لمكان ومساحة الشقق السكنية.

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